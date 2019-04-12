Bak sen şu işe!

Haber: Kasım ŞAHİN

Gerede ilçesinde dericilik işiyle uğraşan İsmail Yıldız, daha önceden de kendisiyle küçük çapta alış verişleri bulunan Erhan Çinici ile birkaç ticaret yapmak istedi. Çinici, güven vererek Yıldız’dan 39 bin TL değerinde deri satın aldı ve karşılığında da çek verdi. Tahsil zamanı geldiğinde derici Yıldız, bankaya gittiğinde çekin sahte olduğunu duyunca büyük bir şok yaşadı.

Dolandırıldığını öğrenen Yıldız, hakkını aramak için Çinici’den davacı ve şikayetçi oldu. Çinici hakkında da, Bolu 1. Ağır Mahkemesinde, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan dava açıldı.

Ne var ki hakkında yalama kararı bulunan ve firari durumda bulunan dolandırıcı Erkan Çinici, yakalanıp sanık sandalyesine oturtulmadı. Mahkemede, firari sanıktan şikayetçi olan derici İsmail Yıldız; “Sanık ile birkaç defa alış verişte bulunduk. Bana güven vermişti. Geçen yıl da 39 bin TL’lelik alış veriş yapıp çek verdi. Vadesi geldiğinde bankaya gittiğimde çekin sahte olduğu bildirildi. Bende hakkımı aramak için davacı ve şikayetçi oldum. Kendisine birkaç defa başka numaralardan ulaştım. Bana ağabey bende dolandırıldım. Ama paranı ödeyeceğim demesine rağmen aradan bir yıl geçti, ne param ortada ne kişi ortada” dedi. Mahkeme heyeti sanığın yakalanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.