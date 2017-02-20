Haber: Kasım ŞAHİN

Fotoğraf: Barış GÜZELTÜRK

İlimizin sevilen şakacılarından olan ve yaptığı ilginç esprilerle gündeme damgasını vuran Deli İbrahim Boluspor’un Karaçayır tesislerine elinde kocaman bir simit ve küçük bir ayranla geldiğini gören taraftarlar büyük şok yaşadı.

Yaklaşık 4 kişiyi rahatça doyuracak kocaman bir simidi eline alan şakacı; “Bu simit özel simit. Herkesi doyurmaya geldim. Aç olan beri gelsin. Ama ayran yetmez. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Simit benden ayranlar sizden” diyerek kocaman simidi herkes paylaştı. Ama kendi aç kaldı. Şakacının önümüzdeki günlerde nasıl bir şaka yapacağı ise merak konusu oldu.