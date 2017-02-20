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20 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Bak sen şu şakacının yaptığına!

    Bolu’nun şakacısı olarak bilinen Bayındırlıktan emekli olan Deli İbrahim lakaplı vatandaş yine yaptı yapacağını ve herkesi gülmekten kırdı geçirdi.

    20 Şubat 2017 Pazartesi 15:36
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    Bak sen şu şakacının yaptığına!

    Haber: Kasım ŞAHİN
    Fotoğraf: Barış GÜZELTÜRK

    İlimizin sevilen şakacılarından olan ve yaptığı ilginç esprilerle gündeme damgasını vuran Deli İbrahim Boluspor’un Karaçayır tesislerine elinde kocaman bir simit ve küçük bir ayranla geldiğini gören taraftarlar büyük şok yaşadı.

    Yaklaşık 4 kişiyi rahatça doyuracak kocaman bir simidi eline alan şakacı; “Bu simit özel simit. Herkesi doyurmaya geldim. Aç olan beri gelsin. Ama ayran yetmez. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Simit benden ayranlar sizden” diyerek kocaman simidi herkes paylaştı. Ama kendi aç kaldı. Şakacının önümüzdeki günlerde nasıl bir şaka yapacağı ise merak konusu oldu.

     

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