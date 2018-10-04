Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 30 yaşındaki dövmecilik işiyle uğraşan U.E.D isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 4 kavanoz içerisinde toplam net ağırlığı 61.34 gram ESRAR, 3 kök hint keneviri, esrar ufalamaya yarayan metal aparat, esrar içiminde kullanılan pipo ve esrar yetiştirmeye yarayan ısı, ışık ve havalandırma işlemlerinde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadesi alınan U.E.D., Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.