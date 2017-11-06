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06 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Bak şu dedenin yaptığına!

    63 yaşındaki Bolulu emekli sınıf öğretmeni Salih Sevinç’in, 2 yaşındaki torunu için yaptığı şey herkesi hayran bıraktı.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 10:12
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    Bak şu dedenin yaptığına!
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN
    Emekli sınıf öğretmeni Salih Sevinç 2 yaşındaki torunu Yusuf Agah Sevinç için yaptığı bebek arabası görenleri şaşkına çevirdi. Bir yıl önce torunu için yaptığı bebek arabası ile torununu İzzet Baysal Caddesi üzerinde gezdiren emekli öğretmen ile torunu ilgi odağı oldu.
    2 torun sahibi olan emekli sınıf öğretmeni kendi imkanlarıyla sandalye, Pazar arabası tekerleği ve tahta süpürge sapıyla bebek arabası imal etti ve yaptığı bu bek arabasıyla da torununu saatlerce cadde üzerinde çeke çeke gezdirdi.
    Emekli sınıf öğretmeni Salih Sevinç, çocukluğunda yokluk olduğunu, oyuncak alamadıklarını ve kendi oyuncaklarını kendilerinin yaptığını belirterek; “Bizler yokluk içinde büyüdük. Paramız olmadığından kendi oyuncağımızı kendimiz yapar, onlarla oynardık. Küçük torunuma da bir nostalji yaşatmak istedim ve bir sandalyenin ayaklarını kesip oturak haline getirdim, tekerleklerini de Pazar arabasından söküp taktım. Çekmek içinde ev ve işyerlerimizde kullanıldığımız tahta süpürge sapıyla da, çek çeki oluşturdum. Yaptığım bu icatla torunumu caddede gezdirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hem torunum mutlu hem de ben. Görenler şaşkınlıkla bizi izliyor ve torunumu öpüyorlar” diye konuştu. 

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