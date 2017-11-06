Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Emekli sınıf öğretmeni Salih Sevinç 2 yaşındaki torunu Yusuf Agah Sevinç için yaptığı bebek arabası görenleri şaşkına çevirdi. Bir yıl önce torunu için yaptığı bebek arabası ile torununu İzzet Baysal Caddesi üzerinde gezdiren emekli öğretmen ile torunu ilgi odağı oldu.

2 torun sahibi olan emekli sınıf öğretmeni kendi imkanlarıyla sandalye, Pazar arabası tekerleği ve tahta süpürge sapıyla bebek arabası imal etti ve yaptığı bu bek arabasıyla da torununu saatlerce cadde üzerinde çeke çeke gezdirdi.