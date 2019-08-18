Bak şu ineğin yaptığına

Haber: Aysun Beykoz

Dün akşam üstü saat 16:00 sularında Gerede-Karabük yolu 8. Kilometrede meydana gelen kazada karayoluna çıkan ineğe çarpan otomobil hurdaya döndü. Gerede’den Karabük istikametine seyir eden 78 SS 306 plakalı otomobil yola birden çıkan 250 kiloluk ineğe çarptı. İneğin çarptığı otomobilde ağır maddi hasar olurken yola devrilen inek telef oldu. Kaza mahallinde telef olan ineğin sahibini arayan polis hayvanın sahibine ulaşamadı.Telef olan ineğin kaldırılması için Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi.Kaza sonrası otomobilde bulunan aile hafif şekilde yaralanırken hem araç hem de telef olan inek oto kurtarıcı marifeti ile çekilerek karayolundan kaldırıldı.

İneğin sahibin arayan trafik ekipleri ise hayvanın sahibine karayolu ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan ceza keseceği belirtildi. Ayrıca kazaya neden olan ineğin sahibine araçta oluşan hasarın rücu edileceği bildirildi.