Bak şu kadınların yaptığına

Haber: C. Kutay Aykana

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı istihbaratını alan Narkotik şube ekipleri, bir kadının kullandığı özel aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış 20 parça halında 22 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, sürücü kadın M.C. (36) ile yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı üniversite öğrencisi Y.T. (21) gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü.

Kadın olmalarını fırsat bilip, polisler tarafından durdurulmayacaklarını zanneden iki kafadar kadın, yaşa tahtaya bastılar. Erkeklerin bile cesaret etmekte zorlandığı bu olayı iki kadının yapması şaşkınlık yarattı. M.C. ile Y.T., uyuşturucu ticareti yapmak sucundan Savcılığa sevk edildi.