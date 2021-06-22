Bak şu sevgililerinin yaptığına

Bolu'da, bir evden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan sevgililer Ö.K. (30) ve H.D. (27), adliyeye sevk edildi.

Bak şu sevgililerinin yaptığına

Haber: Okay Özcan

Olay, 3 Mayıs'ta Karamanlı Mahallesi Güler Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. 1 hafta tatile çıkan aile, evlerine döndüklerinde evin kapısının açık olduğunu fark etti. Durum, polise haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evde 10 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin Ö.K. ve kız arkadaşı H.D. olduğunu tespit etti. Ö.K. ve H.D., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 10 farklı suç kaydı olan Ö.K. ve H.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 16:45
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