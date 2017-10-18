Batı Karadeniz Kalkınma Birliği toplantısı, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Samerci, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Bartın Belediye Başkan vekili Recep Çömlek, Bolu Belediyesi adına Meclis Üyesi Muzaffer Engin ve BAKAB Yetkililerinin katılımları ile gerçekleşti. 2018 bütçesinin görüşüldüğü ve diğer gündem maddelerinin konuşulduğu toplantıda, EMİTT ile ilgili görüşmelerde ifade edildi. Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Ürkmezer, ‘’Batı Karadeniz Kalkınma Birliği toplantımızı gerçekleştirdik. Fikirlerimizi ve projelerimizi masaya yatırdık. 2018 yılı bütçemiz ile Türkiye’nin en büyük fuarlarında birisi olan EMİTT fuarı için görüş alış verişinde bulunduk. Toplantının oldukça verimli geçtiği kanaatindeyim” dedi.