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11 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Bakan açıkladı; Bu kış kesinti yok

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Albayrak, bu sene büyük bir sıkıntı ve problem yaşanmazsa doğalgazda hiçbir kesintiye gidilmeyeceğini açıkladı.

    11 Ekim 2017 Çarşamba 14:14
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    Bakan açıkladı; Bu kış kesinti yok

    Haber: Semih Baykal

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada doğalgazla ilgili şunları söyledi; “ Şu an uygulanan oranın rakamlar detaylı çalışıyor, bu ay ve önümüzdeki ay netleştireceğiz. 2018 sonrası atılacak adımlarla, dah güçlü sağlıklı ilerleyebilmesi için dağıtım bölgelerinde dönüşümle iyileştirme görüyoruz.  Toplam kalite yönetimi çıtası çerçevesi içerisinde dağıtım sektörü firmalarımızın sektörel dönüşümü hayata geçirecek üst düzey performansı ortaya koymalarını bekliyoruz. 2015 kışı Rusya krizi yaşadık. Doğalgaz artık Türkiye'nin enerji portföyünde yadsınamaz bir gerçek. Kalan 3 şehrimize de doğalgaz getirerek, doğalgaz kullanmayan şehrimiz kalmayacak. Gazda, kömürde, güneşte inşallah nükleerin de devreye girmesi ile 2023 ile birlikte eşit bir portföy olacak” dedi.

    KIŞIN DOĞALGAZ’DA KESİNTİ OLMAYACAK

    Açıklamasının devamında Albayrak, “Tüketimin arttığı kış aylarında eskiden doğalgazda kısıntılara giriyorduk. Bu kış büyük bir sıkıntı ve problem yaşamazsak hiçbir kesintiye gitmeyecek ilk kışımız olacak. Yılda 55 milyar dolar ithalat yapan ülke, 10 sene sonra enerji ihraç eden ülke olmuş. Bağımlı olduğumuz ithalat konusunda ciddi paralar ödediğimzi bir seçeneğimiz var. Kendiniz arayacaksınız. Bu çerçevede de çok önemli bir adımın sürecin başladığını öngörebiliriz. İkinci sismik gemimizin de devreye girmesi ile kendi sondaj gemimizle Karadeniz'de de rol alacağız. Bu yıl bitmeden gemimiz geliyor. İlk Akdeniz sondajını 2018 içerisinde yapacağız” şeklinde konuştu. 

    Anahtar Kelimeler: Enerji, Tabii, Kaynaklar, Bakanı, Berat

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