Bakan Açıkladı: Önümüzdeki günlerde…

Haber: Uğur Balaban

EYT ile ilgili bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduklarını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. İstihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılımına dikkatlerini çekmelerini istiyorum” ifadelerini kulland.

Enflasyonun son yıllarda şahit olunmayan bir oran olan yüzde 80’lere ulaştığını ve bunun ciddi bir sorun olduğunu belirten Bilgin, “Dünya’nın başka ülkelerinde enflasyon yüzde 10 yüzde 20 diyorlar. Her birisi artan oranlarda krize dönüşen ve bugünlerde resesyona girme endişesine tartıştıran ve bildiğiniz gibi durgunluk ortamına dönüşmesi tehdidi karşı karşıyayız. Türkiye’de bu durumdan etkileniyor. Türkiye daha fazla etkileniyor.”

EN ÖNEMLİ KAYNAĞI DÖVİZ AÇIĞI

“Bu sorunun en önemli kaynağı Türkiye’nin döviz açığıdır. Döviz talebi döviz fiyatını arttırdı. Talep arttığı zaman üretemiyorsanız bunun fiyatı artar. Bu önemli sorun olarak karşımızda duruyor. Türkiye’ye ilave yük enerji kaynaklarının tahminlerin üzerine çıkmasıdır.”

“Brent petrol 40 dolardan 120 dolara ulaştığı aşamada enerji maliyetleri korkunç patlama gösterdi. Yılsonu itibari ile ekonomiye 50 milyar dolar üzerine ek getirmesidir. Bunun maliyeti bütün ekonominin alanlarında, ulaştırma ve enerji açısından baktığımızda pazarlarda, marketlerde bu hissedilir oldu. Bunlar çözümsüz şeyler değildir. Bunlar krizlerin sorunların çözülmesine bağlıdır. Esas önemli tarafı da ekonomini istikrar içinde olması ve büyümesini sürdürmesidir.”

“Türkiye ihracata dayalı büyüme modeline geçerek büyümenin de sanayi üretimine ve imalat sanayi dinamizm devam ettirilmesi Türkiye’nin önündeki tek çözüm yoludur. Türkiye demokratik istikrarını sürdürdükçe sorun çözme kabiliyeti artacaktır. Ekonomideki hedeflere ulaşılacaktır” şeklinde konuştu.

Sanayi ve üretim ve arasındaki en önemli unsur olan beşeri boyutunun desteklenmesi, emeğin sosyal bakımdan korunmasını sağlayacaklarını dile getiren Bilgin, “Bizler sosyal politikalarla bunu gerçekleştiriyoruz. Bütün kamu çalışanlarını koruyan 3600 ek göstergeyi düzenleyecek çalışmalar yaptık. Emekçinin enflasyon konusunda konumunu güçlendirdik. Asgari ücretteki aşınmayı, enflasyon karşısında yüzde 30 destek verdik. Bunlar devam edecek. Türkiye emekçileri bunu biliyor. Türkiye sosyal sorumluluk projelerini uygulayacaktır. Ekonomideki olumsuzluklara karşı çalışanlar korunacaktır. Kimse endişe etmesin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022, 14:30