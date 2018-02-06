Haber: Aysun Beykoz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Göynük’e geldi. Yoğun gündem dolayısıyla fırsat bulamadıkları için bu tür ziyaretleri yapamadıklarını belirten Bakan Albayrak; “Okullar açılmadan ailecek ziyaret gerçekleştirmek istedik. Bu vesileyle Göynük’te bulunan Akşemşettin Hazretlerinin Türbesine ziyarette bulunduk. Aynı zamanda Göynük’e komşu olan Sakarya’nın şirin ilçesi Taraklıyı da ziyaret ettik” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına Göynük ziyareti esnasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan daha sonra yine Göynük’e gelme sözü vererek ziyaretini tamamladı.