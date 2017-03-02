Haber: BMA

Geçtiğimiz gün temaslarda bulunmak üzere Bolu’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Narven Termal Kasaba’yı da ziyaret etti. Narven Termal Kasaba’nın doğa ile iç içe ve çevre hassasiyeti olan bir tesis olarak tasarlanmasının kendisini mutlu ettiğini aktaran Bakan Avcı, “Böyle bir tesisi ülkemize ve Bolu’muza kazandırdıkları için değerli girişimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Narven, inşallah daha da gelişerek ve büyüyerek turizmimize hizmet edecek” dedi.

Resmi ziyaretlerinin ardından Narven Termal Kasaba’ya gelen Bakan Avcı’ya Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Narven A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ericek, Necip Çarıkçı, Genel Müdür Serdar Yıldız ve Bolu’nun ileri gelen bürokratları eşlik etti.

Narven Termal Kasaba hakkında Genel Müdür Serdar Yıldız’dan bilgi alan Bakan Avcı, Narven’i çok beğendiğini ifade etti. Bakan Avcı, Narven Sanat Sokağı’ndaki resim sesim ve seramik sergisini gezerek çalışmaları tek tek inceledi. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Bolu köy okullarındaki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan “Kitap Kumbarası”nı ise çok beğenen Avcı, Bakanlık olarak kitap bağışında bulunabileceklerini belirtti.

Öğle yemeğinin ardından tesis hakkında kısa bir değerlendirme yapan Bakan Nabi Avcı şunları söyledi: “Böyle bir tesisi ülkemize ve Bolumuza kazandırdıkları için değerli girişimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca misafirperverlikleri çok derinden hissedilen Narven’in güler yüzlü çalışanlarına de teşekkür ediyorum. Gerçekten engellilerin ve hanımların rahatı düşünülerek tasarlanmış bir proje. Bu bakımdan tebrik ediyorum. İnşallah daha da gelişerek büyüyerek turizmimize hizmet edecek. Narven, doğayla iç içe aynı zamanda çevre hassasiyetleri olan bir tesis. Bunu da oldukça önemsediğimi belirtmek isterim.”

Çok güzel saatler geçirdik

Bakan Avcı, Sanat Sokağı’nda imzaladığı şeref defterine yazdığı notta, “Bugün Bolu’da Narven’de çok güzel saatler geçirdik. Bu güzel tesisimizi turizmimize kazandıran değerli girişimcilerimize ve güler yüzlü Narven çalışanlarına çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.