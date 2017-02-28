Haber: Kasım ŞAHİN

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yarın saat 10.00’da Bolu’daki ilk ziyaretini Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında gerçekleştirecek. Bakan Avcı ardından Bolu Belediyesi 8. Geleneksel Bilgisayar Dağıtım töreninin gerçekleştirileceği Karaçayır Nikah Salonunda bulanacak ve üniversite öğrencilerine bilgisayar dağıtacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı daha sonra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ı makamlarında ziyaret ederek bilgiler alacak. Bakan daha sonra Ticaret Odası Başkanı Türker Ateş'i de ziyarette bulunacak, ardından Sağlık Mahallesinde halk ile buluşacak Bakanın gelişi nedeniyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğündeki tüm izinlerin kaldırıldığı öğrenildi.