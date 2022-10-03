Bakan Bolu yatırımlarını açıkladı



Haber: Süleyman Kurt

Bolu'da bir yıl içerisinde Gençlik Merkezi olmayan ilçe kalmayacağı müjdesini veren Kasapoğlu, dünyanın en modern spor tesislerinin Türkiye'de bulunduğunu, genç ve dinamik nüfusa sahip olmanın gereği olarak yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

Kasapoğlu, Bolu'ya 15 semt sahasının inşa edileceğini belirterek, kente yapılacak yatırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bunun yanında, tesislerin bakım ve onarımını en kısa sürede, 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Yaşamkent Mahallesi'nde spor kompleksi anlamında mükemmel bir alanı inşa ederek Bolu'muza kazandırıyoruz.

Bolu, spor şehri. Burada hem doğa sporları hem salon sporlarına yönelik ciddi çalışmalar var, hem de kış sporları açısından, örneğin Kartalkaya, önemli bir destinasyon. Dünya çapında bir destinasyon.

Buraya yönelik çalışmayı bakanlık olarak kurumlarla iş birliğiyle yeni proje olarak ortaya koyacağız.

'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemiz var. Yaklaşık 5 milyon kişiye bu süreçte yüzme öğrettik. İnanıyorum ki havuzumuzu devreye aldığımızda Boluluları bu havuzdan antrenörler eşliğinde faydalanmaya davet ediyorum.

'10 bin pota' projemizin 100'ünü inşallah Bolu'muza kazandıracağız. 3 ay içerisinde Bolu'muzun ilçe ve köylerine kadar potalarımızı yerleştireceğiz."