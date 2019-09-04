Bakan çalışmalardan memnun kaldı

HABER:Birol Ertunç

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Gerede ilçesi Esentepe mevkiinde doğanın içinde bulunan Beşiktaş Gerede Kamp ve Dinlenme Tesisleri ve futbol sahalarının açılışı yapıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda taraftar, yönetici ve protokol üyeleri katıldı.

BAKAN ÇALIŞMALARDAN MEMNUN KALDI

Gerede’de yapılan gençlik merkezi, tenis kortları, şehir stadı zemini ve çevre düzenlemesi, kapalı yüzme havuzu projelerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu projelerin son halini Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile yerinde inceledi. Projelere destek için gönderilen ödeneklerin doğru işlerde kullanıldığını belirten Kasapoğlu, Belediye Başkanı Allar’a memnuniyetini bildirirken, Gerede ilçemize yapılacak katlıların devam edeceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ’IN TÜM TAKIMLARI GEREDE’YE GELECEK

Açılışta konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaz kamplarında yurtdışına döviz gönderme işini çözmeleri gerektiğini belirterek, "Bu bölgeler bu iş için en güzel bölgeler. Dünyanın cennet noktalarından bir tanesi. Kış kampları hep beraber gayet güzel Antalya'da çözülüyor. Orada bine yakın takım kamp yapıyor. Dünyanın her tarafından geliyorlar ama kış kamplarını olduğu gibi, yaz kamplarını da artık burada yapmak, hem ülkemiz hem bölgemiz, hem de tanıtım açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezon Abdullah hocam da burada inşallah kampımızı burada yapacağız. Bir tek basketbol, futbol takımlarımız değil, bütün takımlarımız buraya gelecektir " dedi.

Spor turizmine çok önem verdiklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu ise konuşmasında, “11'inci Kalkınma Planı çerçevesinde spor turizmini kalkınma planına dahil ettik ve bu vesileyle de gerek kış turizmiyle ilgili, futbolla alakalı gerek diğer branşlarla ilgili olmak üzere Gerede ve bu bölge olsun hakikaten çok ciddi zenginliklere sahip. Bizler de yerel yönetimlerle, kulüplerle, federasyonlarla el ele vereceğiz. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Hem buradan yıldız sporcuları çıkaracağız hem de dünyanın yıldızlarını Gerede’de, Bolu’da, ülkemizde hep birlikte misafir edeceğiz. Hem misafirliğimizle, hem onlara sağlayacağımız kaliteli tesislerle hizmet edeceğiz ve gerek ülkemizin yarınları adına, gerek insanlığın geleceği adına katma değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2019, 09:42