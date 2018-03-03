Haber: Kasım ŞAHİN

Hemen hemen her seferinde Bolu’ya gelen ilimizi çok seven Bakan Eroğlu’nun Bolu sevdası bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz ay da ilimize gelene ve Gölcük ihalesi hakkında da açıklamada bulunan Bakan Eroğlu, Cuma namazı çıkışı Bolulu vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, onlarla birlikte güldü.

Bakan Eroğlu sosyal paylaşım sitesinden Bolu’yu ne kadar çok sevdiğini duyurmasının ardından bir dizi açılışlar yapmak için geldiği ilimizde halkla bir araya geldi. Büyük Cami’de kılınan Cuma namazı sonrası yaşlı genç demeden ayırt etmeyen Bakan Eroğlu, bu sohbetten dolayı mutluluğunu gülerek anlatmaya çalışması gözlerden kaçmadı.