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    • Bakan Eroğlu Gölcük için konuştu

    Dün akşam bir televizyon kanalında konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Gölcük ile ilgili planlanan projeyle ilgili konuştu. Bakan Eroğlu, doğanın tahrip edilmeyeceğini söyledi.

    22 Aralık 2017 Cuma 11:18
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    Bakan Eroğlu Gölcük için konuştu

    Haber: Semih BAYKAL

    Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde tartışmalı bir şekilde ihalesi yapılan Gölcük Tabiat Parkı, ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özel bir televizyonda programa konuk olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, proje için açıklamalarda bulundu. Projeyi doğayı tahrip etmeden yapacaklarını belirten Bakan Eroğlu, canlı yayında şu açıklamaları yaptı; “Gölcük Bolu’da yer alan mükemmel bir yer. Bununla ilgili uzun devreli gelişme planı yaptık. Ben Gölcük’e bundan birkaç ay önce gittim. Ne var, ne yok diye kontrol ettim. Hatta belediyeye haber vermeden gidip ziyaret ettim. İnsanlar cıvıl cıvıl, çok eğleniyorlardı. Baktık oturacak yer yok, kalabalık, trafik problemi var. Herkes gelmiş oraya. İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den gelen vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımız burada kullanma koruma dengesini koruyarak bir şey yapmamızı istedi.”

     “BİR GELİŞME PLANIMIZ VAR”

    Bakan Eroğlu, açıklamasının devamında Gölcük Tabiat Parkı için, bir gelişme planlarının olduklarını söyleyerek; “Bakın bir kafeterya, yemek yiyecek yer yok. Dolayısı ile biz bu alanda çok güzel bir plan yaptık. Bolu Belediye Başkanımızda çalışkan bir arkadaş. Dedik ki hiçbir ağaç kesmeden, tabi ki bir de Gölcük’ün iç alanına bir şey yapmamak kaydıyla bir proje yapacağız. Tamamen ahşap olan bir kafeterya, daha uygun bir piknik alanı hazırlıyoruz, yolları genişleteceğiz. Bir de orada vatandaşımızın orman sevgisini yaşayabileceği, hiçbir ağaç kesilmeden orman ev dediğimiz bungalovlar yapılacak. Bir gelişme planımız var. Bunu vurgulamak istiyorum. Biz bu projeyi Uludağ’da yaptık. Uludağ’da yer bulunmuyor şu an. İnsanlarımız gelip aileleri ile ormanda vakit geçirip, tabiatla iç içe olsa fena mı? Özetle biz, doğayı tahrip etmeden insanların her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği bir alan tahsis ediyoruz. Biz bu projeyi tam göl etrafında da değil, su ayrım çizgisi dediğimiz alanın dışına yapacağız” İfadelerini kullandı.

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • ertuğrul 1 gün önce yorumlandı

      sizi allaha havale ediyorum,allahı olan ve ondan korkan kimse buu yapmaz,yapamaz.

      @Cevapla

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