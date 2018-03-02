Haber: Semih Baykal

İlimizde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 3 adet, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 1 adet ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1 adet tesisin temelini atmak için Bolu’ya gelen Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ilk olarak Abant’ta Orman Ceza Hukuku Sempozyumuna katıldı. Sempozyumun ardından Bolu Valiliğini ziyaret eden Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, burada düzenlendiği basın toplantısında ilimize toplam 6 milyon TL değerinde 7 yatırım müjdesi daha verdi. Eroğlu böylece ilimize 338 Milyon TL değerinde toplam 57 müjde verdi.

Bolu Valiliğinde düzenlenen basın toplantısına Vali Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Toplantı da ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de düzenlenen operasyonlarda şehit düşen askerlere rahmet dileyen Bakan Eroğlu şunları söyledi; “Öncelikle Afrin’de şehitlerimiz var. Allah gani gani rahmet eylesin. Özellikle bu bizim beka meselemizdir. Dolayısıyla sonuna kadar gideceğiz. Burada PKK PYD DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri var ve bunların arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Hakikaten ordumuz büyük bir destan yazıyor. Biz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize ve yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

“BOLU’YA YİNE ELİM BOŞ GELMEDİM”

Konuşmasının devamında Bolu’ya 7 yatırım müjdesiyle geldiğini belirten Eroğlu; “ Bolu’ya yine elim boş gelmedim. Bolu’ya 7 tane müjdemiz var. Bunlardan 5 tanesi Orman Genel Müdürlüğüne, 1 tanesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ve 1 tanesi de Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere toplam 7 tane yatırım projemiz var. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında 4 bin dekar arazide çalışma yapılarak 720 bin fidan toprakla buluşacak. Ayrıca 2 bin 500 fidan üretilecek. Orman köylerinde yaşayan ailelere 2 ,2 Milyon TL ferdi proje kredi ve desteği verilecek. 5bin köye 5 bin gelir getirici orman projesi kapsamında toplam 39 köyde, 119 bin 410 ceviz, badem ve yabanıl meyve fidanı dikilerek gelir getirici ormanlar oluşturulacak. Bolu Merkez’de 195.3 dekar ve Dörtdivan ilçesinde 295 dekar olacak şekilde 2 mesire yeri tesis edilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ise Yedigöller Milli Parkında hizmet binası ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ise 2018 yılında hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması ve tahmin tutarlılıkların artırılması maksadıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Cankurtaran ve Mengen Alibey Köyü’ne 3 adet otomatik meteroloji gözlem istasyonu kurulacak. Şimdiden Bolumuza hayırlı olmasının diliyorum” diye konuştu.

ÜÇ İLDE ÖNEM ALDIK

Eroğlu, konuşmasının ardından bu yıl yağışların az olması nedeniyle kuraklık yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:"Kamuoyunda bu yılın çok kurak geçtiği ve şehirlerin susuz kalacağı yönünde endişeler var. Bu endişeyi bertaraf etmek için çalışmalar yaptık. Sadece 3 ilde sorun olacağını düşündük ve önlemler aldık. Bu kuraklığa rağmen hiçbir şehrimizde su sıkıntısı yaşatmayacağız. Kilis'te bir sıkıntı olacağını düşündük. Çünkü oranın normalde nüfusu 70 bin ama oraya 135 bin ilave Suriye'den mülteci geldi. Bizim oradaki hesaplarımız alt üst oldu. 2030 yılına kadar yetecek su yetmemeye başladı. Dolayısıyla oraya ilave tedbirler alıyoruz. Gaziantep'te 500 bin kişi var. Ey Batı; Sen 300 kişiyi almak için o kadar zulüm yapıyorsun. Bizde sadece Gaziantep'te 500 bin kişi var. Biz onları almasak hepsini öldüreceklerdi. Bir insanı kim olursa olsun bırakın insanı hayvanları bile koruyoruz. Hiçbir insanın ölmesine müsaade etmeyiz. Onlar gönül coğrafyamızın insanı. İnanışı, etnik unsuru ne olursa olsun biz onların hepsini kabul ettik. 3 milyon 600 bin mülteci var şu anda Türkiye'de. Gaziantep'te de su yetiyordu. Önümüzdeki yıl bu nedenle belki yetmeyebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Yıldırım hızıyla burada 106 kilometre isale hattı ile Düzbağ'dan su getireceğiz. Adıyaman'da da tedbirler aldık. Başka ilde problem yok. Mayıs ayında bir toplantı daha yaparak her şeyi kontrol altına alacağız. Su zengini değiliz ama suyu çok iyi yönetiyoruz. Türkiye su zengini değil."

“365 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİLECEK”

Eroğlu, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerle ilgili soruya ise şöyle cevap verdi; "Biz şimdi çok iyi bir sistem kurduk. Dünyada ilk 6'ya girebilecek bir sistem. 'Acil Durum Yönetim Merkezi' diye bir sistemimiz var. Orada orman yangınları, kırsal alan yangınları, taşkınlar, sel gibi pek çok bir takım sıkıntılar olduğu zaman 365 gün 24 saat hizmet verilecek. Orada çok kapasiteli arkadaşlar var. Acil durumları yöneteceğiz. Şu anda yangın söndürmeye giden uçağın özellikle hızını, koordinatlarını, kaç dakika sonra yangın bölgesinde olacağı, kaç sefer yaptığı gibi bilgileri görebilecek teknolojiye sahibiz. Ayrıca orman yangını çıkmaması için ön tedbirler alıyoruz. Dünyada ilk 6'ya giren Antalya'da uluslararası yangın söndürme ile ilgili bir eğitim merkezi var. Eğitim çok önemli. Aksi takdirde yangında insanlar hayatlarını kaybedebilir. Bu bakımdan gerekli tedbiri alıyoruz." Bolu Valiliğindeki basın toplantısının ardından Belediye’yi ziyaret eden Bakan Eroğlu, Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla sohbet ettikten sonra 17 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenen toplu temel atma merasimine katıldı.

BOLU’NUN ÖZEMLE BEKLEDİĞİ TOPLAM 236 MİLYON DEĞERİNDEKİ 5 TESİSİN TEMELİNİ ATTIK

DSİ tarafından inşa edilecek Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması, Göynük Hasanlar Barajı ile Göynük Dedeler Barajı’nın, OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesis ile Yedigöller Milli Parkı Altyapı Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi İşlerinin de temelinin atımı için ve Bolu’da 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye ve 1 kooperatife Orköy sertifikası verileceği programa katılan Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bolu’yu biz sadece doğa turizmi açısından değil, aynı zamanda kongre ve sempozyumların yapılacağı bir merkez haline getirmeyi arzu ediyoruz. Bolu’nun özemle beklediği toplam 236 milyon değerindeki 5 tesisin temelini atacağız. İnşallah Seben Taşlıyayla göleti Sulamasının temelini atacağız. Bu sulama ile 32 bin 800 dekar arazi sulanacak ve yılda 21 Milyon TL çiftçimizin cebine ilave para girecek. Ayrıca Göynük’te Hasanlar ve Dedeler Barajı’nın temellerini atıyoruz. Bolu Orman açısından muhteşem bir şehir. Bolu ilimizi bakanlığımızın bir ili olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla bura için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. Hakikaten Ormanda yaşan insanlarımıza muazzam imkanlar sağlıyoruz. Orman köylerimizi hasım değil hısım olarak kabul ediyoruz. Böylece oralarda gelir getirici türler dikerek 3 yıl boyunca bakımı masrafı Ormana ait, geliri 49 yıl boyunca vatandaşın olacağı sertifa verdik. Ayrıca Yedigöller milli Parkı Alt yapı tesisleri ve Çevre düzenlenmesinin de temelini attık” dedi. Konuşmasının ardından toplam 236 milyon değerindeki 5 tesisin temeli atıldı. Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu törenin ardından badem, ceviz ve ıhlamur fidanı türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Bakan Eroğlu son olarak Bolu Belediyesine ait Bebek Meyve ormanını ziyaret etti.