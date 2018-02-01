Haber: Semih Baykal

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla Göynük Hasanlar ve Göynük Dedeler Göletleri’nin kamulaştırma işlemlerine başlanıyor. Göynük Hasanlar ve Göynük Dedeler Göletleri’nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından yıldırım hızıyla imzalandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Göynük Hasanlar Göleti ile 7.100 dekar ve Göynük Dedeler Göleti ile de 2.460 dekar araziye su temin edilecek.