Bakan Ersoy’la ‘master plan’ görüşmesi

Haber: N. Halid Altundal

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yapılan değişikliklere göre ilimiz Karacasu Termal Turizm Merkezi’nin kaldırılması ile Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının daraltılması, ilimiz Mudurnu İlçesi Dereçetinören Köyü’nde bulunan Göllüören ve aynı ilçe Sırçalı Köyü’nde mevcut Yaylabeli Yaylalarının, yayla statülerinin 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesi gereğince kaldırılmasına karar verildi.

Alınan kararlara ilişkin tartışmalar kamuoyu nezdinde sürerken Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklama ile Karacasu’daki turizm alanının yargı kararı sebebiyle daraltıldığını; yaylalarla ilgili kararın ise son birkaç yıl içerisinde herhangi bir yaylacılık faaliyetinin yapılmadığı tespit edildiğinden alındığı bildirdi.

BAKAN ERSOY’U ZİYARET ETTİ

Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi için hazırlanan master planla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ödenek beklendiğini açıklayan Vali Ahmet Ümit, Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Vali Ümit’in Bakan Ersoy’la söz konusu master plan ödeneği hakkında istişarelerde bulunduğu düşünülürken ziyaret ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.