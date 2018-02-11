Haber: Semih Baykal

Bilgisayar dağıtım töreni öncesi Bolu Valiliğine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcıları Mustafa Özsoy ve Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat tarafından Valilik önünde karşılandı. Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fakıbaba daha sonra Vali Baruş ve beraberindekiler ile birlikte valilik makamına geçtiler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaretine Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ile Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, ilçe Belediye Başkanları ve Bakanlık yetkilileri katıldı.

VALİ BARUŞ DESTEKLERİ İÇİN TARIM BAKANI FAKIBABA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba Bolu Valiliği ziyaretinde bir basın toplantısı da düzenlendi. Basın toplantısında öncesi konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’ya Bolu’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu: “Sayın Bakanım ilimizi teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bolu Türkiye’de ve dünyada doğal güzellikleriyle meşhur bir ilimizdir. Bolu aynı zamanda ekonomisi bakımından da dengeli giden bir ildir. Çevreyle tarımı, sanayiyi ve turizmi dengeli götüren bir şehirdir. Tarım sektörü bakımından ülkemizde en fazla beyaz et sektöründe ön plana çıkmış bir durumdadır. Şu anda beyaz et sektöründe Türkiye’nin % 25 ila % 30’u arasındaki yıllara göre değişen değerlerle ihtiyacını Bolu karşılıyor. Faal olan yaklaşık 2 bin kümesimiz ve 460 civarında da atıl olan kümesimiz var. Bu atıl kümeslerimizin ekonomiye kazandırılması üzerinde durduğumuz bir konu. Özellikle önceden yapılmış kümeslerin modernizasyonu konusunda çiftçilerimizin dilekleri var. Tarımsal üretim anlamında da son yıllarda büyük gelişmeler yaşanıyor ilimizde. Şu anda 118 bin hektar toplam tarım arazimiz var ve bunun % 30’lar civarı sulanabiliyor. Tekke Barajı ve Seben Sulama Projesiyle birlikte sulanabilir arazi büyüklüğümüzü de % 90 seviyelerine çıkaracağız. Dolayısıyla bitkisel üretim anlamında çiftçimizin problemi kalmayacak. Ayrıca 4 ilçemizi ilgilendiren arazi toplulaştırma projemiz var. Bununla entegrasyon halinde gittiğimiz taktirde Tekke Barajı ile tarımsal üretim anlamın önemli bir potansiyele kavuşmuş olacağız. Sayın Bakanımıza ilimize vermiş olduğum desteklerden, çiftçimize vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum”

“BOLU GERÇEKTEN GIPTA EDİLEN BİR İL”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ise Bolu’nun gerçekten çok güzel bir il olduğunu söyleyerek, “Bolu’da bulunmaktan mutluyum. Bolu gerçekten ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi. Kendine yeten bir il. Tarımıyla, hayvancılığıyla, üretimiyle, endüstrisiyle gerçekten gıpta edilen bir şehir ve burada emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize ve yerel yönetimde olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Huzur şehri Bolu. Burada olmak, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Kanatlı sektörünün 3’te birini Türkiye’ye veren ve ihracatta önemli bir paya sahip olan bir şehir Bolu. Bugün hükümetimizin açıkladığı ve Resmi Gazetede yayınlanan çiftçimize üretimcimize büyük destekler var. Yaptığımız işlerin semeresini yavaş yavaş almaya başlayacağız. Göreceksiniz ki kısa zamanda hükümetimizin vermiş olduğu desteklere Bakanlığımız olarak, bize bağlı olan kuruluşlarla birlikte üreticilerimize sahip çıktığımızda gerçekten Milli Tarım Politikasını yürekten geliştireceğine inanan kardeşlerinizden biriyim. Gıda, tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımızdır, milli bir olaydır ve mutlaka kendimize yeteceğiz ve aşacağız. Aştıklarımızı da ihraç edeceğiz. Bu konuda hiçbir şüphem yok” şeklinde konuştu. Bakan Fakıbaba daha sonda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Basın toplantısının ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’ya ziyaretleri anısına Bolu’nun ve tüm Türk Dünyasının simgelerinden Köroğlu’nun tablosunu hediye etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Fakıbaba, Ak Parti İl Başkanlığı ve Bolu Belediyesini ziyaret etti. Ardından da Bolu Belediyesi’nin Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında üniversiteyi kazanan öğrencilere bilgisayar dağıtımı törenine katıldı. Törenden sonra Bolu dağında öğle yemeğini yiyen Fakıbaba, İstanbul’daki programa katılmak için yola çıktı.