Bakan Gül’den sessiz ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Cansuyu Derneği Başkanı Mustafa Köylü’nün danışmanı İsmail Mansur Özdemir öncülüğünde, Anadolu Gençlik Derneğine yakınlığı bir grup hafta sonu Aladağlar’da kamp yaptı. Grubun yüksek mukavemet kampını Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de ziyaret etti.

Kamp fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Özdemir paylaşımına, “MGV Eski Üniversiteler Başkanımız, dostumuz ve Sn. Adalet Bakanı Abdülhamid Gül Bey kampımıza katıldı. Ateş etrafında dünü, bugünü konuştuk. Çiğ köfte, çay ve Antep baklavası ile hoş bir hatıra bıraktık gönüllerde” notunu düştü.