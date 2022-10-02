Bakan Kasapoğlu, şehir buluşmasında Bolu’da

Haber: C. Kutay Aykan

Karaçayır Spor Kompleksinde yapımı tamamlanan Olimpik Yüzme Havuzunun açılışını gerçekleştirecek olan Kasapoğlu, ilimizde çeşitli istişarelerde de bulunarak AK Parti Teşkilatı ile de bir araya gelecek.

AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak; tüm Bolu halkını, pazartesi günü saat 13:30 da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek olan Olimpik Yüzme Havuzu açılışına davet etti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programı 3 Ekim Pazartesi günü Bolu’da, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra AK Parti MKYK üyesi, Ankara, Karabük, Kastamonu, Sakarya ve Bilecek milletvekilleri Bolu’ya gelecek.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti, “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programıyla şehir şehir gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı 3 Ekim Pazartesi günü Bolu’da gerçekleştirilecek. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, katılacak.

İLÇELERE MİLLETVEKİLLERİ GİDECEK

Kıbrıscık ilçesine AK Parti MKYK Üyesi Cem Şahin, Mudurnu ilçesine Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Merkez ilçeye Ankara Milletvekili Hacı Turan, Gerede ilçesine Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Seben ilçesine Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Yeniçağa ilçesine Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Dörtdivan ilçesine Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Göynük ilçesine ise Bilecik Milletvekili Selim Yağcı giderek, ilçelerde seçim çalışması yapacak.

PROGRAM AKIŞI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu’nun bulunduğu program sabah saatlerinde kahvaltı ile başlayacak. Kahvaltının ardından saat 11.00’de basın toplantısı yapacak olan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, 11.30’da önceki dönem parti yöneticileri ve milletvekilleri toplantısına katılacak. Karaçayırda, Saat 13.30’da Olimpik yüzme havuzu ve yatırımlar açılış törenine katılım sağlayacak olan Dr. Muharrem Kasapoğlu, saat 14.30’da Amatör Kulüpler haftası açılış ve malzeme dağıtımı yapacak. Gençlerle saat 15.30’da Gölcük Milli Parkı’nda bir araya gelecek olan AK Parti heyeti, 17.30’da yukarı çarşı esnafını ziyaret ederek programa son verecek.