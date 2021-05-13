Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına sağlık çalışanlarının eşlerinin de dahil edildiğini bildirdi. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.
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