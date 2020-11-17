Bakan Koca açıkladı: Somut tedbirler geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklama Bakan Fahrettin Koca, salgınla mücadele için tavsiye kararlar aldıklarını bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, "Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı” dedi.

“DETAYLI DEĞERLENDİRMELERİMİZİ YAPTIK”

Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Koca ayrıca, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

SOMUT TEDBİRLER GELİYOR

Kış ayları dolayısıyla insnaların daha çok kapalı alanlarda bir araya geldiğini belirten Koca açıklamasının devamında şunları bildirdi: "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."