Bakan Koca aşı müjdesini verdiği

Haber: Nesrin Altuntaş

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde grip aşılarının ekim ayı itibarıyla eczanelere geleceğini duyurmasının ardından vatandaşlar da grip aşısı yazdırmak için aile hekimlerinin yolunu tutmaya başlamıştı. Sonbahar mevsimiyle birlikte uzmanların özellikle risk gruplarının vurdurmasını önerdiği grip aşısı, eczanelerdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığınca "e-Nabız" sistemine tanımlanmış olan, reçeteye tabi olmadan da alınabilecek grip aşılarının eczanelere geldiği belirtildi. Ödeme çerçevesinde olan grip aşısının aile hekimliklerinde yazdırıldıktan sonra alınabildiğine değinildi. Grip aşılarının ekim ayı itibarıyla vurulmasının önerildiğinin altı çizilen açıklamada, “grip aşısını risk grupları arasında yer alan ve özellikle kronik hastalığı olanlarla 65 yaş üzeri olanların vurdurması gerekmektedir. Grip aşıları kategorilerdeki sıraya göre e-Nabız sistemine tanımlandı. Hastaların ilk olarak aile hekimlerine başvurması, kendilerine tanımlanan reçeteyle eczaneye başvurması gerekmektedir. Grip aşısı ücretli olarak alına bilmektedir. Grip aşısının eczanelere başvurup 243 lira ücret karşılığında reçetesiz alınabilir” denildi.