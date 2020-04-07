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BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından maskelerin parayla satılmayacağı açıklandıktan sonra gözler eczanelere çevrilmişti. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada eczanelerde parayla maske satışının olmayacağını söyledi.

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Haber: N. Halid Altundal
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maskelerin kesinlikle parayla satışının yasak olduğunu belirtmişti. Açıklamanın ardından gözler eczanelere çevrilmişti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerde maske satışına ilişkin konuya açıklık getirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Eczanelerde maske satışı Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler, ama satış asla söz konusu değil. Dolayısıyla biz vatandaşımıza özellikle ücretsiz maske dağıtımı konusunda da yoğun bir gayret içindeyiz. Bu anlamda herhangi bir satış olursa bize müracaat edebilirler. Bununla ilgili Eczacılar Birliği TEB'de bir açıklama bugün yaptı, satış olmayacağına dair" dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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