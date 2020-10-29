Bakan Koca’dan “evde kal” çağrısı

Haber: N. Halid Altundal

Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

“HAREKETLİLİĞİ VE TEMASI AZALTIN”

"Dışarı çıktığımızda, 3 yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz” diyen Bakan Koca açıklamasında, “Günde 3 kişiyle görüşüyorsak 1 kişiyle görüşeceğiz. Örnekler çoğaltılabilir. İstediğim, hareketi ve teması 3'te 1'ine indirmenizdir. Bunu yaparsanız, salgınla gerçekten savaşmış olacaksınız. Eğer bunu yaparsanız, her gün işe gidip gelmek ve çalışmak zorunda olan insanlar, tedbirleri uygulayacak koşullara sahip olur. Toplu taşıma araçlarında risk azalır. Kendimizi disipline sokalım. Sonsuza kadar değil. Salgını kontrol altına alana kadar. Talebimin amacı, hürriyetlerinizden toplum yararına fedakarlıktır. Eğer maske, mesafe, temizlik kuralına uymazsanız, hareketliği azaltmaya çalışmazsanız, sağlık çalışanlarımız yasal hakları olan izinleri daha uzun süre kullanamayacak. Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturmazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak. Bu sebeple size şunu diyorum: Hareketliliği ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde, tedbirden taviz vermeyin” ifadelerini kullandı.

“MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN”

Covid-19 salgını ile mücadelenin tek başına kurumlar ve hastanelerle kazanılamayacağını vurgulayan Bakan Koca vatandaşlardan salgınla savaşta destek istedi. Koca, “Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri yapın. Zorunlu olmayan seyahatleri yapmayın. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız seyahatleri yapın. Kalabalık ortama girecekseniz, bunun hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini düşünün. Maskenizi çıkarmayın. Virüsün size bulaşmasını göze alacağınız bir durum varsa çıkarın. Sosyal mesafe kuralına uymak mümkünken, kurala uyun. Uymuyorsanız, hastalığı göz ardı edecek kadar güçlü bir sebebiniz olmalıdır. Testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, kendilerini korumaya alsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması, disiplin istiyor” dedi.