Bakan Koca’dan ‘İnsülin’ müjdesi

Haber: S. Özge Yücel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli insülin üretimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun firmalara çağrıda bulunduğunu açıkladı. “İnsülin Türkiye’de üretilecek” mesajıyla paylaşımda bulunan Bakan Koca, “Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi COVID-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde!” ifadelerini kullandı.