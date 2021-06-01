Bakan Koca’dan maske açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde bazı Bilim Kurulu üyelerinin maskelerin çıkartılması ile alakalı Ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti. Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" dedi.

“2 METRE MESAFEYİ KORUYABİLMENİZ HALİNDE MASKE TAKMANIZ GEREKMEZ”

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylediğini hatırlatan Bakan Koca ayrıca, “Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu Eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek. Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir” ifadelerini kullandı.