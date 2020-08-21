Bakan Koca’dan Sağlık Müdürlerine talimat

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 İl Sağlık Müdürü ile bir toplantı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol da katıldı. Toplantıda koronavirüs salgını tedbirleri ve tedavilerle ilgili konular değerlendirildi.

TESPİTLERDE HIZLI HAREKET EDİLMESİ TALİMATI

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ SAĞLIK PERSONELİNE DAHA HIZLI ULAŞABİLECEKLERDİR”

Öte yandan Bolu Valisi Ahmet Ümit de virüs belirtisi olduğunu hisseden vatandaşlar için bir açıklama yaptı. Vali Ümit, “Kendisinde Koronavirüs belirtisi olduğunu hisseden vatandaşlarımız 0374 2753033 - 0374 2753043 - 0374 2753046 numaralı telefonları arayarak sağlık personeline daha hızlı ulaşabileceklerdir ve hekimlerimiz kendilerine evlerinde yardımcı olacaklardır” dedi.