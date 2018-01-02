Haber: Kasım ŞAHİN

Göynük İlçesi ziyaretinde Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş ve Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan tarafından karşılanan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, tarihi, kültürel ve manevi zenginliği ile ünlü ilçeyi ve Çubuk Gölü’nü gezip, İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin Hazretlerinin Türbesini de ziyaret ederek dua etti.

Göynük Kaymakamı ve Göynük Belediye Başkanından, Göynük ve İpek Yolu Projeleri ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler alan, Kültür ve Turizm Bakanı, ayrıca Göynük halkıyla bol bol sohbet etti. Göynük İlçesinin manevi bir şehir olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Göynük Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş ve Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan’a teşekkür ederek, akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. Belediye Başkanı Kazan, ziyaretlerinden dolayı Bakan Kurtulmuş’a teşekkürlerini iletti.