Bakan Kurum, Bolu'da

Bakan Kurum ilimizde ilk olarak Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etti. Kurum Bolu Valiliğini ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Türkiye genelinde riskli ve kaçak binaların yıkımına ilişkin bir süreç başlattıklarını dile getirerek, "Tespit ettiğimiz, belediyelerimize gönderdiğimiz yazılar çerçevesinde bize gelen tespitleri değerlendirerek, hemen yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Kapadokya bölgesinde kaçak yapılara ilişkin şu an, ilk aşamada 15 binanın, yapının tespitini yaptık ve 11 binanın Valiliğimiz kanalıyla, eliyle yıkımını gerçekleştirdik. Sürece devam ediyoruz. Tarihi ve kültürü kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapıyla alakalı, riskli yapıyla alakalı bu kararlı duruşumuzu önümüzdeki süreçte de yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Bolu Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti'nin Karaçayır Mahallesi'nde kurduğu seçim bürosunun açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifesto çerçevesinde illeri ziyaret ettiklerini anlatan Kurum, "Bu ziyaretler çerçevesinde, tevazu, samimiyet ve gayretle 'Önce millet, önce memleket' diyerek gönül belediyeciliği anlayışını tüm şehirlerimize, tüm vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bu projeler çerçevesinde 11 maddelik manifesto açıkladı sayın Cumhurbaşkanımız. Bunun 8'i tamamen çevre ve şehirle alakalı. Biz de bu çevre ve şehirle alakalı olan projeleri hem belediye başkanlarımızla hem de teşkilatlarımızla istişare ediyoruz." şeklinde konuştu.

Murat Kurum, belediye başkanları, başkan adayları ve parti teşkilatıyla istişareler neticesinde şehirlerin yaşam kalitesini yükseltmek için birçok proje ortaya koyduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Millet bahçesinden kentsel dönüşüme, altyapı, üstyapı ve kanalizasyona, atık su arıtma tesisine kadar 2023 vizyonu çerçevesinde şehirlerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan projeleri burada istişare ediyoruz. Bu istişareler neticesinde hızlı ve etkin bir şekilde masa başında karar almak suretiyle sahada uygulamaya geçiriyoruz. Biz; çamur ve çukur siyaseti yapanlara karşı, AK Parti belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini anlatmaya, vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşların gönlüne ve kalbine dokunmak suretiyle samimiyet ve tevazu içerisinde hareket ederek, hazırladığımız projeleri halka anlatmaya çalışıyoruz."

Kurum, seçim bürosu açılışının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde başlatılan "İlk Oy Hareketi"nin Kent Meydanı'nda kurduğu "İlk Oy Hareketi Çadırı"nın açılışına katıldı. Yerel seçimlerde 18 yaşına yeni girmiş birçok gencin ilk defa oy kullanacağına işaret eden Kurum, "Bu gençlerimiz, AK Parti döneminde doğmuş ve o dönemde büyümüş insanlar. 17 yıldır AK Parti iktidarı var. Bu iktidar bünyesinde aslında açlığı, yokluğu, yoksulluğu görmemiş yaşamamış arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye'nin şu anda Avrupa'nın 6. dünyanın da 17. büyük ekonomisine sahip olduğunun altını çizerek, "Bu anlamda tüm dünyayla yarışıyoruz. Ülkemiz hem kişi başı gelir anlamında hem de sanayisi, turizmi, tarımı ve şehirdeki yaşam kalitesiyle 17 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyüdü ve gelişti. Dolayısıyla yeni oy kullanacak arkadaşlarımıza, 18 yaşına yeni basmış arkadaşlarımıza da aslında bu hikayeyi çok iyi anlatmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Seçim faaliyetlerinde bulunmak üzere Bolu'ya gelen Kurum, partisinin seçim çalışmaları kapsamında İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş yerlerinide ziyaret etti. AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından bölgede kurulan seçim çadırını da ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlara bez torba dağıttı. Kurum, bez torba dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, plastik poşetlerin yılbaşından itibaren ücretli hale getirildiğini anımsatarak, "Uygulama tüm Türkiye'de zorunlu hale geldi ve yaygınlaştı. Vatandaşımıza bu duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek. Bu sayede hem çevremizi hem de doğamızı korumuş olacağız" diye konuştu.

Bu uygulamanın 2023 yılına gelindiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesiyle pekiştirileceğini anlatan Kurum, "Bunların kullanım sayısını azaltacağız. 2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve geri dönüşümünden de kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, 2023 yılına gelindiğinde tüm ülkede sıfır atık uygulamasına geçilerek, çöplerin kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüm noktasında geri dönüşüme gireceğini belirterek, "Geri dönüşüme girecek atıklarımızı ayrı bir yerde, organik atıklarımızı da ayrı bir yerde toplamak suretiyle geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlıyoruz." dedi.