Bakan Kurum’dan Taşkesti’ye destek

Haber: BMA

AK Partili Belediye Başkanları geçtiğimiz gün Ankara’da Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşme sonrası Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan açıklamasında, “Göreve geldiğimiz günden bu yana beldemizin gelişmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda gerek Milletvekillerimiz gerekse AK Parti İl Başkanlığımızla koordinasyon içerisinde gece gündüz demeden projelerimiz üzerine kafa yoruyoruz. Belde halkımızdan gelen talepler ve bizzat tespit ettiğimiz sorunları da belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ile bir bir çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

BAKAN KURUM’DAN TAŞKESTİ’YE DESTEK

Bir yandan rutin çalışmalarına devam ederken öte yandan da beldeye daha hızlı ve daha iyi hizmet edebilmek için Ankara’da Bakanlıklarla istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Özcan açıklamasında ayrıca, “Bu anlamda geçtiğimiz gün AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, İl Başkanvekilimiz Cemil Akay, Merkez İlçe Başkanımız Kazım Konak ile ilçe ve belde belediye başkanlarımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Bakanımız Murat Kurum’a beldemizin sorunlarını ve taleplerini iletme fırsatı bulduk. Sayın Bakanımızdan beldemize yol süpürme aracı ile 50 adet çöp konteyneri desteğinin sözünü aldık. Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum. Beldemiz için, vatandaşlarımız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; kabinedeki tüm Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve İl Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.