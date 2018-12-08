Haber: BMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Faruk Çaykara, geçtiğimiz gün ilimiz Göynük ilçesini ziyaret etti. Bakan Müşaviri Çaykara’ya, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve GSB İlçe Müdürü Hüseyin Baysal eşlik etti. Çaykara beraberindekilerle birlikte ilçedeki spor tesislerini gezdi. Yeni yapılacak spor tesisleri hakkında Belediye Başkanı Kazan ve GSB İl Müdürü Ertem ile İlçe Müdürü Baysal’dan bilgi alan GSB Bakan Müşaviri Çaykara istişarelerde bulundu.