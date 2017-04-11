Törene Bakan Özlü’nün yanında Vali Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın ve Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut katıldı.

Törende konuşan Bakan Özlü, Türkiye’nin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, “Türkiye geçen sene 2.9 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı bile beklentilerin altında olmasına rağmen AB’nin ortalama büyüme oranının yaklaşık 2 katı. Geçen sene Türkiye’de çok talihsiz olaylar oldu. Bir darbe girişimine maruz kaldık. Sadece üçüncü çeyrekte bir küçülme yaşandı ama bütün diğer çeyreklerde Türkiye büyüyor. Türkiye büyümeye devam edecek” diye konuştu.

Ekonomide durgunluk olduğu söylentilerine değinen Bakan Özlü, 2 önemli ekonomi paketi açıkladıklarını söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

"Bunlardan birinin KOBİ’ler, diğerinin büyük sanayiciler için olduğunu dile getiren Özlü, "Büyük sanayiciler için de 250 milyar liralık bir kredi paketi hazırladık. İnşallah önümüzdeki günlerde yani yılın ikinci çeyreğinin bitiminde piyasanın canlandığını ekonominin hareketlendiğini hep beraber göreceğiz."

Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne modern bir mutfak ve araç sözü veren Bakan Özlü’nün konuşmasının ardından okula destek olan kişilere plaket vererek bu yıl mezun olan 111 öğrenciyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar.

Okulu dereceyle bitiren öğrencilerin alt sınıftaki öğrencilere kepçeyi devretmesinin ardından tören sona erdi.