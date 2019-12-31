Bakan Pakdemirli Bolu’da

Haber: C. Kutay AYKAN

2019 yılının son saatlerine girdiğimiz şu sıralarda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu’ya geldi. Bakan Pakdemirli’nin Abant Dereceörün köyü Soğuksu Mevkiinde bulunan alabalık üretim tesislerine gideceği ve burada hem tesisleri denetleyip hem de alabalık üretimi hakkında bilgi alacağı öğrenildi.

Bakan Pakdemirli’nin yapacağı denetim ve ziyaretlerinin ardından yeni yıla Gölcük’de bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına ait göl kenarındaki misafirhanede ailesiyle birlikte yeni yıla gireceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 16:00