Bakan Pakdemirli Bolu’daydı

Haber: N. Halid Altundal

Ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önce Abant Tabiat Parkına gitti. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez’in yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ile Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer de eşlik etti. Bakan Pakdemirli beraberindekilerle Abant bölgesinde ormanlık alanda yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Bakan Pakdemirli burada ayrıca bir süredir tedavi altında olan 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı da doğal ortamına saldı.

“DOĞAL HAYATI DESTEKLİYORUZ”

Bekir Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, "Bugün burada öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onların salınımını beraber yaptık. Şimdi de bir süredir tedavi gören vahşi doğada bulduğumuz bu vaşağımızı tabiata hep birlikte saldık. Doğal hayatı destekliyoruz. Doğal hayatın devam etmesi için Bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek” diye konuştu.

“ORMAN KÖYLÜLERİMİZ İÇİN YENİ YILDA DA DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet daha sonra Abant Alabalık Üretim Tesislerine geçti. Pakdemirli burada ise yumurtlama döneminde olan balıkların sağımını yaptı. Bakan Pakdemirli son olarak ise Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Dereceören Köyü'nü ziyaret ederek burada köylülerle sohbet etti. Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Pakdemirli, ‪Bolu Dereceören Köyünde üreticilerimizle bir aradaydık. Orman köylülerimizin gelirini artırmak için yeni yılda da desteklerimizi sürdüreceğiz. Bizi köy konağında misafir eden üretici kardeşlerimin nezdinde bütün çiftçilerimizin de yeni yılını kutluyorum” dedi.‬