Bakan Soylu Bolu halkıyla iç içe

Haber: Kasım ŞAHİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kent Meydanındaki konuşması öncesi çevre güvenliği ve bakan güvenliğini alacak tüm emniyet birimlerine sivil kıyafet giydirildi. Tek üniformalı olanlar ise Özel Harekat birimleri oldu. Çatılar da secim otobüsü üzerinde görev yapan özel timler göz doldurdu. Ayrıca, konuşma yapılacak alana demir bariyerler kurulmadı. Bakan Soylu’yu dinlemeye binlerce vatandaş geldi. Ülkü Ocaklarının da destek verdiği miting öncesi, ülkücü gençler büyük bir Ülkü Ocakları bayrağı açtı.

BASIN VE EMNİYET MENSUPLARI ÇATIDA

Miting alanına sadece Bakan Soylu’nun seçim otobüsünün geleceğini öğrenilmesinin ardından görev yapacak basın mensupları büyük bir zorluk çekti. Emniyet görevlilerinin yanı sıra birçok gazeteci görüntü ve fotoğraf çekebilmek için işyerlerinin çatılarına çıkıp güneşin altında görev yapmak zorunda kaldı. Bazı gazetecileri de Avukat Sinan Barut kucak açarak, onlara işyerinin balkonundan görüntü almasına yardımcı oldu.

VATANDAŞLARIN ARASINA İNDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun otobüsünün Bolu Valiliği önüne gelmesi ile birlikte alanda bekleyen kalabalık büyük bir coşku yaşadı. Otobüsten inen Bakan Süleyman Soylu kalabalığın arasında gezerek vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ile de selamlaşan Bakan Soylu’ya Akgül çiçek takdim etti.

Vatandaşlarla samimi görüntüler veren İçişleri Bakanı Soylu ve siyasiler daha sonra otobüsün tepesine çıktılar. Otobüsün üstünde Bakan Süleyman Soylu’nun yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, AK Parti lehine adaylıktan çekilen İbrahim Doğan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ ile Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül de yer aldı. Fatih Metin alanı dolduran binlerce vatandaşı bir eliyle Rabia bir eliyle Bozkurt işareti yaparak selamladı.

Mitingde ilk olarak AK Parti İl Başkanı Doğanay, MHP İl Başkanı Başaran, Milletvekili Küpçü ve Belediye Başkan Adayı Metin ile Bolu Belediye Başkanı Yılmaz birer konuşma yaparak vatandaşlara teşekkürlerini ilettiler.

“ÖZGÜR BİR TÜRKİYE İSTEMİYORLAR”

Bolu siyasilerinin konuşmasının ardından mikrofonu alan Bakan Süleyman Soylu, konuşmasına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’ya selamlarını ileterek başladı. Süleyman Soylu konuşmasının devamında şunları söyledi: “Niçin biz bir aradayız? Sadece Fatih Metin kardeşimize, kıymetli dostumuza Bolu Belediye Başkanlığını kazandırmak için mi buradayız. Eğer sadece buysa bilin ki yanılıyoruzdur. Bilin ki doğru bir istikameti vermiyoruzdur. Kıymetli hemşerilerim on yıldan beri bu ülkede milletimizi sıkıntıya sokuyorlar üzerine geliyorlar. Büyümeyelim istiyorlar zenginleşmeyelim istiyorlar bu ülkede güçlü olmayalım, kuvvetli olmayalım, özgür bir Türkiye, hür bir Türkiye , bağımsız bir Türkiye, dünyaya sözünü hüküm olarak geçirebilecek bir Türkiye istemiyorlar” dedi.

Konuşmasının devamında CHP-HDP-SP-İYİ Partinin ittifak halinde olarak Zillet İttifakını oluşturduğunu belirten Soylu konuşmasının son kısmında 31 Mart’ta Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin için destek istedi.