Bakan Soylu Bolu’ya çıkartma yapacak

Haber: Kasım ŞAHİN

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 8 Mart Cuma günü Bolulularla buluşacağını söyledi. Doğanay; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bolu Halkının 8 Mart Cuma günü saat 14.30’da Kent Meydanı Valilik önünde düzenlenecek mitingde buluşacağını belirtti. Doğanay; Türkiye’nin gururu, terör örgütlerinin kabusu Süleyman Soylu’nun mitingine Bolu Halkını davet etti.

Bakan Soylu’nun gelişinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimler öncesi ilimize gelmesi de bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 16:12