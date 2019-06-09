Bakan Soylu havadan denetledi

Haber: Birol Ertunç

Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatili dönüş trafiğini İstanbul-Kocaeli-Düzce-Bolu güzergahlarında havadan helikopterle inceledi. Bakan Soylu, bayram öncesinde de Bolu gişelerine gelerek trafik denetimi yapmış ve vatandaşları trafik kurallarını ihlal etmemeleri konusunda uyarmıştı. Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dönüşünde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmadığı gözlendi. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde başlayan yoğunluğun son gün ise arttığı gözlenirken birçok tatilcinin son güne kalmadan yola çıkması sayesinde trafikte herhangi bir aksama ya da durma meydana gelmedi. Jandarma ve Trafik ekipleri ise 24 saat yol güzergahlarında herhangi bir olumsuzluğa karşı kontrollerini sürdürdü.