Bakan Soylu ile yakın temas

Haber: N. HalidAltundal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terörle Mücadele Çalıştayı için ilimiz Bolu’ya geldi. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da beraberinde Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Burak Balaban ile birlikte programın gerçekleştirildiği Koru Otel’e gitti. 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek 7. Olağan İl Kongresinde yeniden il başkanı seçilmeye hazırlanan Doğanay, Bakan Soylu ile görüştü. Soylu, Doğanay ve beraberindekilerle yakından ilgilendi. Doğanay’ın Bakan Soylu ile yakın teması dikkatlerden kaçmadı. Doğanay’ın Soylu ile ilimizi ilgilendiren çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar AK Parti İl Başkanlığı tarafından, “İl Başkanımız Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanımız Kazım Konak ve Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Burak Balaban; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürleri Çalıştayına katılmak üzere ilimize teşrif eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya eşlik ettiler” notuyla paylaşıldı.