Bakan Soyluteşekkür belgesi gönderdi

Haber: Yasin Bilgi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı gönderilen Teşekkür Belgesi’nden duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Ülke genelinde yaşanan afetler yüreğimizi dağladı. Afet bölgesinde Gerede Belediyesi olarak personelimiz ve araçlarımız ile elimizden gelen her şeyi yapmaya özen gösterdik, bundan sonrada her zaman yapmaya hazır olduğumuzu belirtirim. Şahsım olarak ta afet bölgesinde bulundum ve yaşanan afetin boyutuna ve ekiplerin çalışmasına bizzat şahit oldum. Personelime de göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim her türlü afetten Cennet Ülkemizi muhafaza buyursun. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ilçem adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bakan Soylu tarafından kaleme alınan ve Gerede Belediyesi’ne gönderilen teşekkür belgesinde şu ifadelere yer verildi: “Batı Karadeniz’de meydana gelen sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakârca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi-manevi destekle ‘’Ben de varım!’’ dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle.”