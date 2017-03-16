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16 Mart 2017 Perşembe
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    • Bakan Tüfekçi Bolu'ya geliyor

    Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Nurettin Doğanay’ın daveti üzerine Bolu'ya gelecek.

    16 Mart 2017 Perşembe 14:57
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    Bakan Tüfekçi Bolu'ya geliyor

    Haber: BMA

    Referandum çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta sonu Çamyayla Köyü'ne giden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'a, köylülerin yaylaları ile ilgili sorunları noktasında yardım istediler. Çamyayla Köyü'nde sorun yaratan konunun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nı ilgilendirmesi nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi'yi arayan Doğanay, Bakan Yardımcısı Tüfekçi'yi, Çamyayla Köyü'ne davet etti. Doğanay'ın teklifine olumlu yanıt veren Tüfekçi, köylülerle sorunun çözümü noktasında toplantı yapmak üzere 17 Mart Cuma günü saat 09.00'da Çamyayla Köyüne gelecek.

    Konuya gösterdiği hassasiyet için Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi'ye teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Bolu'muzun her sorununu çözmek için yerelde Milletvekillerimizle beraber yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ankara'da da taleplerimizin karşılanması noktasında da gerek Başbakanımız, gerek Bakanlarımız gerekse de Bakan Yardımcılarımız sağ olsunlar duyarlı davranarak hemen yerine getiriyorlar. Bunun en güzel örneği de Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi'dir. Bir telefonla sorunu kendisine bildirmem sonrası Bolu'ya kalkıp geliyor. Her zaman dediğimiz gibi, biz siyaseti Halk için, Halkla beraber yapıyoruz. Kimileri laf üretir, AK Kadrolar ise her kademesiyle iş üretir" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakan, Yardımcısı

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