Bakan Varank, projeyi kabul etti

Haber: BMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz hafta ilimiz Gerede ilçesine geldi. Bakan Mustafa Varank’la görüşen Belediye Başkanı Mustafa Allar, Deri Organize Sanayi Bölgesinde düzenli depolama alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek Varank’tan destek istedi. Dosyayı inceleyen Bakan Varank, talebi kabul ederek gerekli talimatı verdi. Varank’ın talimatı sonrası düzenli depolama alanı ile ilgili süreç hemen başladı.

“PROJEMİZ YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇECEK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mustafa Allar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, ilçemize bir dizi ziyaretler için gelmişti. Sayın Bakanımıza ilçemizde ihtiyaç duyulan yatırımlar ile ilgili dosyamızı sunmuştuk ve Bakanımız dosyalarımızı olumlu karşıladı. Deri İhtisas Organize Bölgesinin en büyük ihtiyaçlarından olan ve 17 milyon TL maliyetli Düzenli Depolama Alanı Projesi yapımı talebimiz Bakanımız tarafından kabul edildi. Projemiz yakın zamanda hayata geçecek. Sayın Bakanımıza bugüne kadar verdiği ve bundan sonra vereceği hizmetler için şahsım ve ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım. Bu kazanımların elde edilmesinde Ankara'da elimiz ayağımız olan Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü'ye, Arzu Aydın’a, Bolu Valimiz Ahmet Ümit'e, Gerede Kaymakamımız Sayın Cengiz Ayhan'a, İlçe Başkanımız İsmail Çetin'e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ersin Kaşka'ya, Belediye Meclis Üyelerimize, teşkilâtımıza ve desteğinin esirgemeyen ilçe halkımıza teşekkür ederim. Elbirliği ile ilçemizi çok daha geliştirip her yönden büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.