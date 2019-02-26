Bakan Varank’tan Yeniçağa’ya söz

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizin turizm açısından potansiyelini artıran ilçesi Yeniçağa’da Belediye Başkanı Recayi Çağlar, 31 Mart Yerel Seçimleri için yeniden AK Parti Yeniçağa Belediye Başkan Adayı gösterildi. Seçilmesi halinde ilçede 2’nci dönemine başlayacak olan Belediye Başkan Adayı Recayi Çağlar, seçim çalışmalarını ilçede parti teşkilatı ile birlikte aralıksız sürdürüyor. “Yeniçağa halkına minnettarız, Yeniçağa’ya hizmetkarız...” anlayışıyla ilçede gerçekleştirdikleri projeler ve çalışmalar ile son yıllarda başta turizm alanında olmak üzere birçok alanda önemli bir yol kat eden Belediye Başkan Adayı Çağlar en son geçtiğimiz gün ilimizi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan ilçenin gelişimine katkı sağlayacak bir projenin sözünü aldı.

“BURAYI AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞALIM”

Bakan Varank’ın ziyareti sırasında görüşme birebir görüşme fırsatı bulan Başka Adayı Çağlar, Yeniçağa’ya Organize Sanayi Bölgesi yapılması için talebini dosyayla birlikte Bakan Varank’a iletti. 1997 yılından beri konuyla ilgili olarak herhangi bir adım atılmadığını öğrenen Mustafa Varank, Recayi Çağlar’a, “Biz bunu Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğümüzle tespit edelim bu işi. Niye adım atılmamış, altyapısıyla ilgili ne yapabiliriz? İnşallah burayı ayağa kaldırmaya çalışalım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 13:54