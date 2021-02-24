Bakan ve Aydın, Özcan’ı Yerden yere vurdu

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi yoğun bir katılımla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kongreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekilli Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ın konuşması damga vurdu.

AYDIN: “İSYANIMIZ BOLU’NUN ADININ LEKELENİYOR OLMASIDIR”

Milletvekili Arzu Aydın konuşmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı topa tuttu. Aydın konuşmasında, “Bugün Bolu’nun hak etmediği bir yerel yönetim tarzıyla idare edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bugün derdimiz Bolu Belediyesinin neler yapamadığını anlatmak değildir. Ancak isyanımız Bolu’nun adının bu siyasi anlayış nedeniyle lekeleniyor olmasıdır. Göreve gelir gelmez çöp toplamayı bile beceremeyince ‘çöpler dışarı atılıyor, bunları mutlaka belli bir siyasete mensup olanlar atıyor. Bunları tespit etmek için her çöpün başına kamera yerleştireceğim’ diyerek Bolulu vatandaşlarımızın hani o devletine, milletine, iradeye ve idareye saygılı tavrını görmezden gelen, hiçe sayan zihniyet; halka açık Belediye Meclis toplantısında belediyedeki ahlaki olmayan tavırların dillendirilmesi üzerine ‘ne yapayım baş edemiyorum’ diyor” ifadelerini kullandı.

“EMANETİ GERİ ALMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Bolu ve ülke gündeminde tartışma konusu haline gelen ayı heykeli konusuna da değinen Aydın konuşmasında ayrıca, “Söylemekten hicap duyuyorum, ama ‘sulara ne katayım’ diyerek hani o aile yapısına verdikleri kıymetle, namus ve şeref timsali olan hemşerilerimin ulusal basına düşmesine sebebiyet verirken, bugün oturduğu yerde Bolu’ya, yine affınıza sığınarak, ‘ayı heykeli mi geyik heykeli mi yaptırayım?’ diyerek yüzyıllardır kahramanlıkları ile destan olmuş, adı Köroğlu ile anılan yiğit, mert Anadolu evladı olan yurdum insanını incitmektedir. Peşinen kabul edelim, yaptıklarımız ve elbette yapamadıklarımız da vardır. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki kimsenin, ama kimsenin gücü Bolu’nun adını lekelemeye yetmez, yetmeyecektir. Emaneti geri almak boynumuzun borcu, bizim de Bolu’ya sözümüzdür” dedi.

SARIEROĞLU: “CHP’NİN ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Jülide Sarıeroğlu da Aydın gibi konuşmasında Bolu Belediyesi üzerinden Özcan’a verdi veriştirdi. Sarıeroğlu, “Hepimizin sorumluluğu, bütün vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakması için. Görüyorsunuz sizler de yaşadınız. Adana milletvekiliyim, maalesef Adana’da CHP yönetimi ile tanıştık. 24 sene sonra. Bolu’da da maalesef bir yol kazası oldu. İşte görüyoruz, CHP’nin çöp, çamur, çukur olduğunu. Yeri geldiğinde laf söylemek de üstlerine yok. Sadece laf üstüne laf koyan, iş icraata geldiği zaman ortada hiçbir şeyin görünmediği bir anlayış. Allah ülkemizi, 81 ilimizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun, muhafaza etsin. İşçilerle ilgili laf söylemeye gelince arka arkaya diziyorlar. Şimdi İstanbul’da Bakırköy’de, Kadıköy’de grev kararları verdi. Diğer belediyelerde de grev kararları alınmış. Çöpler şu anda göreceksiniz daha kötü olacak. Çünkü bunların yönetmek gibi bir derdi yok. Yönetmek kitaplarında yazmıyor. Bunlar inşallah başaramayacaklar” diye konuştu.

“BOLU AYI HEYKELİ DİKMEYLE, GEYİK HEYKELİ DİKMEYLE ANILMAYI HAK ETMİYOR”

Sarıeroğlu açıklamasının devamında CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı hedef aldı. Sarıeroğlu, “Hızımızı kesmek için, gündemi değiştirmek için farklı atraksiyonlar peşindeler. Milletimiz görüyor, Bolu da maalesef bu zihniyetle tanıştı. Biz Bolu’yu icraatlarıyla, her uğradığımızda yapılan yeniliklerle tanıyorduk, biliyorduk. Bolu bu kadar kısa sürede böyle ışığını yitirmiş, onu söyleyeyim. Üzerinde böyle değişik bir hava var. Şehrin çok geriye gitmiş olduğunu girerken gördüm. İnşallah bu yol kazasını, yine buradaki kadroyla, 2024 seçimlerinde, işi ehline, bu işi aşkla sevdayla yapanlara Bolulu vatandaşlarımız tekrardan teslim edecekler. Bolu ayı heykeli dikmeyle, geyik heykeli dikmeyle, bu kadar içimiz kan ağlarken, kaybettiğimiz vatandaşlarımız varken bunlarla anılmayı hak eden bir şehir değil. Türkiye’mizin hiçbir şehri bunu hak etmiyor. Bolu güzellikleriyle ve siz çok kıymetli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle anılması gereken bir şehrimiz. Milletimiz kimin ne olduğunu görüyor ve gereğini de sandıkta yapıyor. Milletimizin ferasetine güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 20:32