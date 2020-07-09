Bakan Yardımcısı Metin’den gazetemize ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize geldi. Bakan Yardımcısı Fatih Metin, kurum ziyaretlerinin ardından gazetemiz Olay Gündem’e de bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Erhan Beykoz’un karşıladığı Metin’e ziyarette AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ ve parti yöneticileri eşlik etti. Fatih Metin ziyarette yaptığı açıklamada, “Özellikle pandemi sürecinden dolayı Bolu’ya ziyaretlerimiz pek mümkün olmadı. Onun öncesinde Bolu’ya geliş gidişlerimizde belli bir program çerçevesinde hem STK’lerimizle hem basınımızla belli aralıklarla bir araya geliyorduk. Ama pandemi sürecinden sonra daha Ankara merkezli çalıştığım için gelişimiz mümkün olmadı. Bu süreç şu anda biraz daha hafifledi, o anlamda hem Milletvekilimiz, İl Başkanımız, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanımızla, teşkilat üyelerimizle hem istişare amaçlı hem de siz değerli basın mensuplarımızı ziyaret edip hal hatır sorup Bolu’yu konuşalım istedik” dedi.

“GÜNDEM TV İLE ÇEŞİTLİ PROGRAMLARLA VATANDAŞIMIZIN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ”

Bakan Yardımcısı Metin konuşmasında gazetemizden de övgüyle bahsederek, “Bolu Gündem olsun, Bolu Olay olsun yıllardan beri Bolu’nun birçok meselesine hassasiyet gösterip hem siyasi olaylarda hem sosyal olayları vatandaşımızın bilgisine sunmuştur. Dolayısıyla inşallah bundan sonraki dönemde de sizlerin aracılığıyla vatandaşımıza ‘Bolumuza neler yaptık, neler yapacağız?’ bundan sonrası ile alakalı bunları da paylaşacağımız zamanlar olacak. Gündem TV’ye de verdiğimiz ilk röportajımız olsun. Bundan sonra inşallah Gündem TV ile çeşitli programlarla vatandaşımızın karşısına çıkarız. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İHALEMİZ ÇOK YAKIN ZAMAN İÇERİSİNDE OLACAK”

Ziyaretinde Bolu ile ilgili yürütülen çalışmalara dair sorularımızı da cevaplayan Metin, Tekke Barajıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malumunuz süreç itibariyle birtakım ekonomik sebeplerden dolayı müteahhit işin tasfiyesi hasıl oldu. Dolayısıyla müteahhit ayrıldı. Ama geri kalan bölümle alakalı yeni ihalemiz çok yakın zaman içerisinde olacak. Ve bu şekilde barajımız hızlı bir şekilde tamamlanmış olacak. Yüzde 85’ler seviyesindeyiz, dolayısıyla yüzde 15’lik seviye kaldı. Onu da yakın zaman içerisinde yapacağımız ihale ile tamamlamış olacağız. Yaklaşık 80 milyon muhammen bedelli bir ihale olacak” diye konuştu.

“SU İŞLERİ OLARAK ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPIYORUZ”

Kanalın üstünün kapatılması projesi ile ilgili konuya da değinen Metin açıklamasında ayrıca, “Daha önce başlayan bir süreçti zaten. Bir önceki belediye başkanımız döneminde başlayan bir talepti Bolu’nun bu bölgesi, kaldı ki benim de adaylığım döneminde malumunuz o kuzey bölgesinde o hattın boru sistemine alınarak kapatılması ile alakalı düşüncemiz vardı. Onla alakalı süreçte Devlet Su İşleri olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Bundan sonrası belediyenin işi” dedi.

“BU SENE İÇERİSİNDE BOLU VATANDAŞININ HİZMETİNE SUNMUŞ OLACAĞIZ”

Karadere Tüneli ile ilgili sorumuzu da cevapsız bırakmayan Fatih Metin, buradaki çalışmalarla alakalı olarak şunları söyledi: “Karadere’de problemimiz yok, ödenek problemimiz yok. İş süreçleri ile alakalı hiçbir problemimiz yok. Orada iki bölümde belediyemize düşen görev vardı. Belediye o konularda gerekeni yapıyor. Bir tanesi Karadere Tünelinin iç yapısının düzenlenmesiydi. Onu ihale etti belediye, firma da çalışıyor şu an. Onun dışında kamulaştırılması gereken bir bölge vardı belediyenin orada, onunla ilgili süreç devam ediyor. Onun dışında zaten ishale hattının döşenme işi bizim tarafımızdan ihale edilmişti, Devlet Su İşleri tarafından. Ödenek problemimiz de yok, belediyenin işi bitirmesini bekliyoruz. Bittiği an inşallah, umuyorum ki bu sene içerisinde Karadere sularını Bolu vatandaşının hizmetine sunmuş olacağız.”