Bakan Yardımcısından Gerede ziyareti

Haber: BMA

ASP Assan Firmasını ziyarete gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Mehmet Yurdal Şahin’e; Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve ASP Assan Firma yetkilileri eşlik ettiler. Çalışmaların devam ettiği fabrikayı inceleyen Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Genel Müdür Mehmet Yurdal Şahin firma yetkililerinden bilgiler aldıktan sonra Gerede’den ayrıldılar.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sn. Dr. Çetin Ali Dönmez ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Sn. Dr. Mehmet Yurdal Şahin, ilçemizde yapımı devam eden eski adıyla Gerkonsan yeni adı ile ASP Assan’ı ziyaret etti. Fabrika alanında incelemelerde bulunduk. Sayın Bakan Yardımcımıza ve Genel Müdürümüze vermiş oldukları ve verecekleri hizmetler için şahsım ve ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 11:25