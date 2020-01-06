Bakan yeni yıla Gerede’de girdi

Haber: BMA

Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği’ne gelen Bakan Cahit Turan’a Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin ve görevli olan Karayolları Müdürlüğü çalışanları eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Karayolları çalışanları ile sohbet edilerek, çay içildi. Bakan Cahit Turan’a, Karayolları ile ilgili sorunlar iletilirken ilçenin sembollerinden olan hediyeler takdim edildi. Bakan Cahit Turan kendisine verilen hediyeler için teşekkür ederken, kendisine iletilen sorunlar ile ilgileneceğini söyledi. Bakan Cahit Turan ve AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü Cankurtaran Bakım İşletme Şefliğinden ayrılarak, Bolu Dağı Tünelinde bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne geçti.

ZİYARETLER DEVAM ETTİ

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Mustafa Allar ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin ziyaretlerine devam etti. Ziyaretler kapsamında; Esentepe Şehit Halim Şahin Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ve görevi başındaki Jandarma personeli ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar; ’’Yeni bir takvim yılına girdiğimiz saatlerde yol ve can güvenliğimiz için 24 saat görevinin başında olan Karayolları, Bölge Trafik ve Jandarma personelimizi ziyaret ettik. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin takvim yılını kutlar 2020 yılının İlçemize, İlimize, Ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim’’ dedi.